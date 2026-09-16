Состоялась телепремьера песни и клипа представителя Грузии на «Детском Евровидении-2026» Давида Ломидзе

16.09.2026 14:48





Грузию на «Детском Евровидении-2026» представит победитель девятого сезона грузинского проекта «Ранина» Давид Ломидзе с песней Sun On the Rooftops («Солнце на крышах»).



Премьера конкурсной песни и видеоклипа состоялась сегодня на Первом канале Грузии в программе «День на Первом канале».



Композитор песни — Гига Кухианидзе, текст написала Ирина Саникидзе. Музыкальный клип на конкурсную песню снял Заза Орашвили, художником выступил Шако Попиашвили, а за костюмы отвечала Иза Надареиашвили. Хореография в клипе принадлежит Георгию Ториашвили. Съёмки музыкального клипа проходили в Аджарии.



Конкурс «Детское Евровидение-2026» состоится 24 октября на Мальте. Прямую трансляцию традиционно покажет Первый канал в 23:00.







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