Georgian Airways обвиняет российскую «Победу» в демпинге

24.12.2016 17:22 Российская авиакомпания "Победа" вышла на грузинский рынок по демпинговым ценам, заявляет руководитель Georgian Airways Гиви Давиташвили. По его слвоам, Georgian Airways уже не раз делало заявления об оперировании российских и турецких компаний по демпинговым ценам, однако власти не предпринимают никаких ответных шагов.



"И с Турцией есть такая проблема, и это требует урегулирования. К примеру, в те дни, когда у нас авиарейс в Амстердам, в тот же день турецкая авиакомпания имеет цены в 2-3 дешевле, чем у нас", - заявляет Давиташвили.



Он также заявил о дискриминационном отношении к грузинским компаниям. По словам Давиташвили, исправить это самостоятельно бизнес не может, поэтому требуется поддержка государства.



"Российским авиакомпаниям выполнить рейс Москва-Тбилиси обходится в 12-15 тысяч долларов дешевле, так как, к примеру, навигационный налог для России гораздо ниже, чем для авиакомпаний Грузии. Если сравнить длительность полета Тбилиси-Москва, 88% всего времени мы летаем над Россия и 12% над Грузией, что, естественно, наносит нам ущерб. Плата в аэропортах России для российских компании в три раза дешевле. Вместе с тем, нашему экипажу требуется виза, чтобы вылететь туда, а их экипажу не требуется, и т.д.", - заявляет Давиташвили.



Давиташвили также заявил, что из-за закрытия взлетно-посадочной полосы в Тбилисском аэропорту, его компания потерпела убытки до 5 миллионов (Давиташвили не назвал, в какой валюте - ред.). Убытки были связаны с тем, что аэропорт функционировал лишь ночью, а 95% рейсов Georgian Airways выполняются именно в дневное время.



По словам Давиташвили, полный объем убытков еще не подсчитан.



Он также выразил надежду, что власти предпримут адекватные шаги с целью поддержки грузинской авиакомпании.













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