В Грузии археологи нашли древнее городище в Кахети

07.01.2017 20:19 Древнее городище обнаружили археологи в восточном грузинском регионе Кахети.



Об этом информирует сообщение Национального агентства охраны культурного наследия Грузии, опубликованное в Facebook.

Ученые установили, что застройка городища осуществлялась из сырцового кирпича. Толщина стен некоторых строений превышает 1 м. Часть построек имеет округлую форму, на многих зданиях видны следы пожара.



Кроме того, на месте городища были найдены фрагменты древней штукатурки, глиняной посуды, окрашенной в красный цвет, и точильные камни.



Исследование открытого городища начнется в текущем, 2017 году. Историкам предстоит установить, к какому периоду оно относится.



Также сообщается, что археологами был обнаружен курган бронзового века, который, по предварительной оценке, своей величиной превосходит все ранее открытые курганы Восточной Грузии – его диаметр равен 115 м, а высота составляет 20 м.















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