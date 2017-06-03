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Мемориал Гейдара Алиева в Тбилиси облили краской


03.06.2017   14:02
Неизвестные облили краской мемориал бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева в центре Тбилиси, сообщает телекомпания Imedi.

По данным телекомпании, инцидент произошел поздно ночью, служба очистки мэрии Тбилиси всю ночь чистила памятник. В МВД пока не комментировали произошедшее.

Причины произошедшего неизвестны, однако грузинские СМИ связали инцидент с оппозиционным азербайджанским журналистом Афганом Мухтарлы, который исчез из Тбилиси при неизвестных обстоятельствах и оказался на территории Азербайджана, где его арестовали.






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