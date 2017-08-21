До 200 пожарных пытаются потушить пожар в боржомском лесу

21.08.2017 10:37 С пожаром, возникшим в боржомском лесу, борются до 200 пожарных, мобилизованные из разных городов, в том числе из Тбилиси.



Как сообщf.n в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, дополнительные силы в Боржоми были мобилизованы поздно ночью.



Что касается масштабов пожара, в ведомстве пока не могут сказать конкретно, какая площадь территории охвачена огнем.



«В течение всей ночи производились работы. Введена тяжелая техника. Ночью понадобилась переброска дополнительных сил, и в общей сложности сейчас локализовать пожар пытаются до 200 пожарных-спасателей. Думаю, в ближайшие часы пожар будет локализован. В работы по локализации пожара вовлечены как Самцхе-Джавахетия, так и Картли и Тбилиси. Пожарные бригады мобилизованы в масштабе всей страны», - заявили в Агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями.















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