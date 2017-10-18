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Грузия потратила 15 млн. лари на борьбу с нашествием мраморных клопов


18.10.2017   16:24
На борьбу с нашествием азиатских клопов, преимущественно в сельских регионах Западной Грузии, потрачено около 15 млн. лари - заявил глава департамента растений Национального агентства безопасности продовольствия Николоз Месхи.

По его слова, основная часть этой суммы пошла на приобретением химикатов, а также оборудование по их распылению, кроме того, в рамках программы борьбы с клопами было задействовано 3000 человек, которые получали за свою работу денежное вознаграждение. Для них также были приобретены индивидуальные средства защиты от химического воздействия.

По словам Николоза Месхи, сейчас, в связи с наступлением холодов, клопы готовятся зимовке и ищут теплые убежища, соответственно, на несколько месяцев проблема будет решена сама собой. Борьба с клопами возобновится летом, когда они, начнут покидать места зимовки.

«Исходя из своей биологической природы, клопы уже готовятся к зимовке и ищут теплые убежища. Зимой они прячутся, их почти не видно, но весной, они снова начинают передвижение. Именно в этот период принимаемые меры должны быть максимально эффективными» - заявил он.

По его словам, весной, когда температура воздуха превысит 15 градусов, начнется постепенное возвращение клопов.

«Они будут передвигаться по различным растениям, которые будут использоваться в качестве корма и места для вынашивания потомства. Они будут вредить весь весенне-летний сезон, до поздней осени. Именно в этот период мы намерены активизироваться, для того, чтоб свести численности клопов к минимуму» - заявил глава департамента.

Впрочем, по его словам, это слишком масштабная проблема, с которой одно ведомство не справится.

«В борьбу клопами должны будут вступить все – другие государственные ведомства, фермеры, крестьяне, иначе результаты будут не такие масштабные и позитивные, как во многих других странах» - заявил Николоз Месхи.

По его словам, проблема в основном касается регионов Западной Грузии, так как в восточной части страны клопов не обнаружено, однако несмотря на это, агентство по безопасности продовольствия информирует местных жителей и фермеров о том, что следует предпринимать в случае их появления.

По его словам, в Грузии специальными химикатами обработано 110 000 гектаров пахотных земель.






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