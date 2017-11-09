В Тбилиси в 2018 году пройдет международный авиафорум Connect

09.11.2017 12:11 В Тбилиси 20-23 февраля 2018 года состоится международный авиационный форум под названием Connect. Об этом сообщили в Объединении аэропортов Грузии.



На форум, который проходит в 15-ый раз, в Грузию съедутся 500 делегатов — представителей 65 авиакомпаний и 250 аэропортов. Участники обсудят развитие связей в сфере воздушного транспорта.



«Тбилиси является сказочным направлением и скрытым сокровищем для многих… Он гордится туристическими достопримечательностями и динамичной, ориентированной на будущее экономикой. Он прекрасно отображает дух Connect, как доступное место для ведения бизнеса и способствует росту Connect, так как наше мероприятие привлечет еще больше авиакомпаний и аэропортов Азии и Ближнего Востока», — заявила исполнительный директор Airport Agency France Карина Буто.



Международный авиационный форум был основан в 2004 году Airport Agency France. Его целью является развитие гражданской авиации. В 2017 году авиафорум состоялся на французском острове Корсика, в городе Аяччо.



"Новости-Грузия"











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