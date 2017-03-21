Тбилиси продолжает требовать от Сухуми выдачи Рашида Канджи-Оглы

21.03.2017 21:40 В ходе состоявшейся сегодня встречи в рамках Механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них в городе Гали грузинская сторона обсудила вопрос о необходимости задержания представителя де-факто пограничной службы Абхазии Рашида Канджи-оглы, приговоренного грузинским судом к 14 годам лишения свободы за убийство гражданина Грузии Гиги Отхозория, сообщают в Службе Госбезопасности Грузии.



Кроме этого, участники встречи в Гали поставили вопрос находящегося в сухумской тюрьме Георгия Лукава — участника боевых действий во время конфликта в Абхазии в 1992-1993 годах.



«Представители центральной власти Грузии четко зафиксировали позицию в связи с тем, что факты задержания граждан по обвинению в незаконном пересечении т. н. границы, не только нарушают фундаментальные права местного населения, но и прямо направлены против существующей безопасности»,- говорится в сообщении Службы Госбезопасности Грузии (СГБ).



В ходе состоявшейся встречи в рамках МПРИ грузинская сторона также обсудила вопрос закрытия пунктов пропуска на административной границе с Зугдидским районом.



«Со стороны центрального правительства при участниках принципиально было зафиксировано, что любого рода решение, которое осложняет местным жителям каждодневную жизнь, является незаконным и нелегитимным», — сказал заместитель директора информационно-аналитического департамента СГБ Грузии Кахабер Кемоклидзе.



По его словам, работа обязательно будет продолжена, как в этом направлении, так и с целью решения других проблем.



Следующая встреча в Гали в рамках МПРИ пройдет 25 апреля.















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