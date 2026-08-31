Денис Куланин депортирован не будет - суд разрешил ему вылететь в Ереван

31.08.2026 14:51





Россиянин Денис Куланин, вышедший на свободу в результате помилования президентом, не будет депортирован в Россию. Там ему могла грозить опасность. Тбилисский городской суд позволил ему вылететь в Ереван, билет купили на 1 сентября. Об этом сообщил правозащитник Станислав Дмитриевский.



Он принимал участие в антиправительственных протестах. Его задержали в марте 2025 года по обвинению в повреждении полицейской машины. Он признал вину и получил два года тюрьмы, но был помилован президентом Михеилом Кавелашвили 28 сентября.



Сразу после освобождения МВД запустило процесс депортации россиянина. По словам Дмитриевского, в миграционной тюрьме Куланина запугивали депортацией в РФ — там ему могла грозить опасность, в письмах из тюрьмы Куланин неоднократно критиковал войну России против Украины и политику российского правительства, а также публично поддерживал Украину.



«Для того, чтобы предотвратить возможность депортации в Россию, потребовалось три дня стоять на ушах, дежурить в суде и вести общественную кампанию куче людей. Особая благодарность адвокатам Циале Ратиани и Дито Нозадзе, и сугубо особая — гражданской активистке Марине Месхи, которая днем и ночью координировала действия нашей группы помощи, ездила в миграционку, суд, контактировала со СМИ, а еще возила нас на своей машине и т.п. Впрочем, пока не расслабляемся. Куланин оставлен под стражей в миграционной тюрьме. Расслабимся, когда он сойдет по трапу самолета в благословенном Ереване», — пишет Дмитриевский.





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