ООН приняла резолюцию, инициированную Грузией

02.06.2017 11:34 Организация Объединенных Наций еще раз приняла резолюцию, инициированную Грузией "О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии/Грузия, и Цхинвальского региона/т.н. Южная Осетия/Грузия".



Генеральная ассамблея ООН принимает эту резолюцию с 2008 года, чем усиливает фундаментальные права беженцев, прежде всего на добровольное, безопасное, и достойное возвращение в места своего проживания.



Резолюция, исходя из своих целей, носит чисто гуманитарный характер, и основана на принципах Руководства ООН о вынужденно перемещенных лицах. Она осуждает демографические изменения, осуществленные в оккупированных регионах Грузии силовыми путями, подтверждает право беженцев достойно и безопасно вернуться в свои дома, невзирая на этническую принадлежность, и подчеркивает необходимость уважения и охраны их собственности.



Резолюция отмечает неотложную необходимость беспрепятственного осуществления гуманитарной деятельности в Абхазии и Цхинвальском регионе.



Помимо гуманитарного контекста у резолюции есть практическая нагрузка, поскольку призывает Генерального секретаря ООН ежегодно подготавливать отчет о положении беженцев, проживающих в Грузии, и выполнении резолюции.



Это приобретает особое значение на фоне тяжелого положения, существующего на оккупированных территориях Грузии в контексте прав человека, и отсутствия механизма международного мониторинга, что представляет еще одну преграду для безопасного и достойного возвращения вынуждено перемещенных и беженцев.



Следует отметить, что резолюция призывает участников женевских переговоров активизировать усилия для улучшения положения с точки зрения безопасности и прав человека в оккупированных регионах Грузии, что со своей стороны будет содействовать возвращению вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома.



Важно подчеркнуть, что принятием данной резолюции на Генеральной ассамблее ООН вопрос Грузии по-прежнему остается в повестке дня одного из важнейших мировых форумов, и привлекает внимание международного содружества.



Министерство иностранных дел вместе с постоянным представительством Грузии при ООН и посольствами Грузии за рубежом и впредь будет продолжать усилия на международной арене для защиты фундаментальных прав беженского населения, поскольку это есть и будет одним из главных приоритетов правительства Грузии.



Министерство иностранных дел Грузии благодарит все государства, которые поддержали резолюцию о праве вынужденно перемещенных лиц и беженцев на возвращение, и тем самым еще раз объявили сочувствие каждому из беженцев.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

