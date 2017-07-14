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На цхинвальской линии российской оккупации пройдет масштабная акция протеста


14.07.2017   11:42
Журналисты и представители гражданского сектора проведут сегодня у линии оккупации Цхинвальского региона мирную протестную акцию, сообщает телеканал «Рустави 2».

Акция пройдет под слоганом «Не допустим, чтобы границы Грузии контролировали российский военные», ее участники намерены опротестовать агрессивные действия России и ползучую оккупацию.

К митингу присоединятся сотрудники и менеджмент ведущих СМИ Грузии, а также представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» и неправительственных организаций. С сегодняшнего утра они начали собираться в Тбилиси и уже выехали на место проведения акции.

«Это будет протест не только против установки конкретного баннера, который был установлен недавно, но и протест против ползучей оккупации в целом. Это антиоккупационная акция, направленная против ползучей оккупации», — сказал журналист информационной службы радио «Голос Абхазии» Лаша Берулава.






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