На цхинвальской линии российской оккупации пройдет масштабная акция протеста

14.07.2017 11:42 Журналисты и представители гражданского сектора проведут сегодня у линии оккупации Цхинвальского региона мирную протестную акцию, сообщает телеканал «Рустави 2».



Акция пройдет под слоганом «Не допустим, чтобы границы Грузии контролировали российский военные», ее участники намерены опротестовать агрессивные действия России и ползучую оккупацию.



К митингу присоединятся сотрудники и менеджмент ведущих СМИ Грузии, а также представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» и неправительственных организаций. С сегодняшнего утра они начали собираться в Тбилиси и уже выехали на место проведения акции.



«Это будет протест не только против установки конкретного баннера, который был установлен недавно, но и протест против ползучей оккупации в целом. Это антиоккупационная акция, направленная против ползучей оккупации», — сказал журналист информационной службы радио «Голос Абхазии» Лаша Берулава.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

