Количество посетивших Грузию иностранцев выросло на 10%

03.03.2017 15:19 С начала 2017 года, в январе-феврале Грузию посетили более 755 тысяч иностранцев, что 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Количество визитеров в Грузии в январе 2017 года составило более 387 тысяч (рост 19,8%), а в феврале — более 368 тысяч (рост 2,1%), говорится в материалах на сайте МВД.



Из общего числа визитеров, побывавших в Грузии в первые два месяца года, туристами были более 294 тысяч человек (рост 38,9%).



Для привлечения туристов власти Грузии активно проводят информационные кампании за рубежом, готовят эффектные промо-ролики, а также организовывают медиатуры в стране. Отдых в Грузии рекомендуют популярные путеводители и ведущие мировые СМИ.



Только в 2016 году в Грузию приехали более 6,3 миллиона визитеров, что на 7,6% больше по сравнению с данными 2015 года. Доход от иностранного туризма в прошлом году составил более 2 миллиардов долларов.















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