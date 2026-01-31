Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Патриарх Иерусалима и всея Палестины принял министра образования Грузии Гиви Миканадзе


31.01.2026   22:14


Патриарх Иерусалима и всея Палестины, Его Блаженство Феофил III принял у себя в Патриархии министра образования Грузии Гиви Миканадзе.

На встрече министр выразил благодарность за поддержку, которую Иерусалимская Патриархия оказывает грузинской диаспоре, проживающей в Израиле. В ходе беседы с патриархом он подчеркнул необходимость совместных усилий по укреплению и развитию православной веры.

Была подчеркнута важность мира во всем мире и особая роль Церкви в этом направлении, а также исторические связи, существующие на протяжении веков между Грузинской Церковью и Иерусалимским Патриархатом.

Феофил III благословил Гиви Миканадзе и членов делегации и пожелал им успехов.

Информация предоставлена ​​пресс-службой Министерства образования.


