Лондонская фондовая биржа поздравила Грузию с успешным завершением транзакции по пятилетним облигациям


31.01.2026   22:23


Лондонская фондовая биржи фондовая биржа принимает делегацию из Грузии и приветствует размещение пятилетних облигаций на сумму 500 миллионов долларов, говорится в посте, опубликованном в Linkedin.

Лондонская фондовая биржа поздравляет Грузию с успешным проведением транзакции.

«Лондонская фондовая биржа принимает грузинскую делегацию и приветствует размещение пятилетних облигаций на сумму 500 миллионов долларов, которые с сегодняшнего дня будут котироваться на главном рынке Лондонской фондовой биржи. Мы поздравляем Грузию и ее консультантов по ценным бумагам с успешной реализацией этой транзакции», — говорится в сообщении.

По информации Министерства финансов Грузии, правительство страны успешно завершило выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов на Лондонской фондовой бирже — купонная ставка установлена ​​на уровне 5,125%.


