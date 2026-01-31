|
|
|
Лондонская фондовая биржа поздравила Грузию с успешным завершением транзакции по пятилетним облигациям
31.01.2026 22:23
Лондонская фондовая биржи фондовая биржа принимает делегацию из Грузии и приветствует размещение пятилетних облигаций на сумму 500 миллионов долларов, говорится в посте, опубликованном в Linkedin.
Лондонская фондовая биржа поздравляет Грузию с успешным проведением транзакции.
«Лондонская фондовая биржа принимает грузинскую делегацию и приветствует размещение пятилетних облигаций на сумму 500 миллионов долларов, которые с сегодняшнего дня будут котироваться на главном рынке Лондонской фондовой биржи. Мы поздравляем Грузию и ее консультантов по ценным бумагам с успешной реализацией этой транзакции», — говорится в сообщении.
По информации Министерства финансов Грузии, правительство страны успешно завершило выпуск еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов на Лондонской фондовой бирже — купонная ставка установлена на уровне 5,125%.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна