В Сеуле грузинская парламентская делегация провела встречу в МИД Кореи

Визит грузинской парламентской делегации в Южную Корею завершился. Делегация во главе с председателем Комитета по внешним отношениям Николозом Самхарадзе провела заключительнюю встречу с генеральным директором Министерства иностранных дел Республики Корея Чул Ли.



Основными темами обсуждения были позитивная динамика двусторонних отношений и сотрудничество в рамках международных организаций. Внимание было уделено продолжению поддержки Республикой Корея резолюции Грузии «О положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия», а также поддержке Грузией резолюции Республики Корея. Стороны также обсудили вопросы будущего сотрудничества в рамках ООН.



Николоз Самхарадзе выразил сожаление по поводу досадного инцидента, произошедшего в прошлом году в парламенте Республики Корея, когда представители де-факто правительства Абхазии провели встречу с одним из депутатов парламента, и выразил надежду, что подобное больше не повторится. Корейская сторона подтвердила, что ее позиция по вопросу территориальной целостности Грузии тверда и неизменна.



На встрече также была отмечена важность завершения переговоров о создании Корейского торгового представительства (KOTRA) и Всеобъемлющего экономического партнерства для развития двусторонних экономических отношений. Стороны отметили растущую динамику углубления политических отношений между двумя странами.







