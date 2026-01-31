|
В Сеуле грузинская парламентская делегация провела встречу в МИД Кореи
31.01.2026 22:18
Визит грузинской парламентской делегации в Южную Корею завершился. Делегация во главе с председателем Комитета по внешним отношениям Николозом Самхарадзе провела заключительнюю встречу с генеральным директором Министерства иностранных дел Республики Корея Чул Ли.
Основными темами обсуждения были позитивная динамика двусторонних отношений и сотрудничество в рамках международных организаций. Внимание было уделено продолжению поддержки Республикой Корея резолюции Грузии «О положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия», а также поддержке Грузией резолюции Республики Корея. Стороны также обсудили вопросы будущего сотрудничества в рамках ООН.
Николоз Самхарадзе выразил сожаление по поводу досадного инцидента, произошедшего в прошлом году в парламенте Республики Корея, когда представители де-факто правительства Абхазии провели встречу с одним из депутатов парламента, и выразил надежду, что подобное больше не повторится. Корейская сторона подтвердила, что ее позиция по вопросу территориальной целостности Грузии тверда и неизменна.
На встрече также была отмечена важность завершения переговоров о создании Корейского торгового представительства (KOTRA) и Всеобъемлющего экономического партнерства для развития двусторонних экономических отношений. Стороны отметили растущую динамику углубления политических отношений между двумя странами.
