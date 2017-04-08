Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии запустили Дарьяльскую ГЭС


08.04.2017   17:46
Недалеко от грузино-российской границы запущена Дарьяльская ГЭС, говорится в сообщении на сайте правительства страны.

Гидроэлектростанция расположена на реке Терек в Казбегском муниципалитете. Мощность новой гидроэлектростанции составляет 108 мегаватт, ежегодно она будет вырабатывать до 510 миллионов КВт/ч.

В торжественной церемонии запуска ГЭС приняли участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и члены кабинета министров.

«Она является самой мощной и отличной от других по своей конструкции станцией, которая уже заложила основу для строительства других электростанций в Грузии. Мы все хорошо знаем, насколько актуальна сегодня энергобезопасность и энергополитика, и насколько острыми являются эти темы для всего мира, тем более, когда в современном мире энергонезависимость и энергобезопасность остаются важнейшими факторами с экономической и политической точки зрения», — сказал Квирикашвили.

Инвестиции в строительство Дарьяльской ГЭС осуществили грузинские и американские компании при финансовой поддержке Европейского банка развития и реконструкции (EBRD). Общая сумма привлеченных инвестиций составила 123 миллиона долларов. К проекту также был подключен Фонд развития энергетики Грузии, чье долевое участие составляет 23%.

«Работа этой ГЭС сыграет важнейшую роль в развитии экономики нашей страны. С инженерной точки зрения она является самым сложным сооружением, которое было построено в независимой Грузии. Тут построены пять очень сложных тоннелей — 5,5 километровый, 500 метровый, два 300 метровых и один 150 метровый, что стало результатом больших усилий, и я хочу за это поблагодарить строителей», — отметил глава правительства.

Дарьяльская ГЭС позволит сократить импорт электроэнергии на 200 миллионов КВт/ч в год. На строительстве гидроэлектростанции были трудоустроены 420 человек. После ее запуска, там будут работать 70 человек, преимущественно, местные жители.

Проект строительства Дарьяльской ГЭС подразумевает посадку леса в Казбегском муниципалитете на площади в 200 гектар. Лес должны разбить к 2021 году. Этот проект осуществляется при поддержке правительства Австрии. Только его стоимость составляет 1 миллион евро.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна