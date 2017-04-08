В Грузии запустили Дарьяльскую ГЭС

08.04.2017 17:46 Недалеко от грузино-российской границы запущена Дарьяльская ГЭС, говорится в сообщении на сайте правительства страны.



Гидроэлектростанция расположена на реке Терек в Казбегском муниципалитете. Мощность новой гидроэлектростанции составляет 108 мегаватт, ежегодно она будет вырабатывать до 510 миллионов КВт/ч.



В торжественной церемонии запуска ГЭС приняли участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и члены кабинета министров.



«Она является самой мощной и отличной от других по своей конструкции станцией, которая уже заложила основу для строительства других электростанций в Грузии. Мы все хорошо знаем, насколько актуальна сегодня энергобезопасность и энергополитика, и насколько острыми являются эти темы для всего мира, тем более, когда в современном мире энергонезависимость и энергобезопасность остаются важнейшими факторами с экономической и политической точки зрения», — сказал Квирикашвили.



Инвестиции в строительство Дарьяльской ГЭС осуществили грузинские и американские компании при финансовой поддержке Европейского банка развития и реконструкции (EBRD). Общая сумма привлеченных инвестиций составила 123 миллиона долларов. К проекту также был подключен Фонд развития энергетики Грузии, чье долевое участие составляет 23%.



«Работа этой ГЭС сыграет важнейшую роль в развитии экономики нашей страны. С инженерной точки зрения она является самым сложным сооружением, которое было построено в независимой Грузии. Тут построены пять очень сложных тоннелей — 5,5 километровый, 500 метровый, два 300 метровых и один 150 метровый, что стало результатом больших усилий, и я хочу за это поблагодарить строителей», — отметил глава правительства.



Дарьяльская ГЭС позволит сократить импорт электроэнергии на 200 миллионов КВт/ч в год. На строительстве гидроэлектростанции были трудоустроены 420 человек. После ее запуска, там будут работать 70 человек, преимущественно, местные жители.



Проект строительства Дарьяльской ГЭС подразумевает посадку леса в Казбегском муниципалитете на площади в 200 гектар. Лес должны разбить к 2021 году. Этот проект осуществляется при поддержке правительства Австрии. Только его стоимость составляет 1 миллион евро.















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