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Осенью может состояться спецзаседание по энергосотрудничеству в рамках ГУАМ
13.04.2017 21:32
В сентябре-октябре 2017 года может быть проведено специальное заседание по конкретным направлениям развития энергетического сотрудничества в рамках ГУАМ, сказал министр энергетики Натиг Алиев на встрече с генсеком ГУАМ Алтаем Эфендиевым.
Как отмечается в сообщении минэнерго страны, распространенном в четверг, в ходе встречи Эфендиев отметил, что для развития энергетического сотрудничества между странами-участницами организации созданы благоприятные условия. По его словам, Азербайджан, имеющий такие преимущества, как развитая транспортная система и транспортные коридоры, должен воспользоваться этими возможностями.
Эфендиев также предложил проведение встреч для расширения сотрудничества в энергетической сфере в рамках ГУАМ в формате Украина-Азербайджан и Грузия-Азербайджан.
Натиг Алиев, в свою очередь, отметил, что энергетическое сотрудничество в рамках ГУАМ может быть эффективным на базе любого проекта, отвечающего общим интересам государств-участников.
По словам министра, ГУАМ следует уточнить предложения по проектам, к которым могут быть привлечены все страны-члены организации, и формат их обсуждений. Только после этого в сентябре-октябре 2017 года может быть проведено специальное заседание по конкретным направлениям развития энергетического сотрудничества.
Эфендиев добавил, что ГУАМ планирует в короткие сроки начать обсуждения указанных вопросов с другими членами организации.
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