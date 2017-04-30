Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинское вино «Тавквери» попало в десятку лучших натуральных вин по версии Esquire


30.04.2017   16:56
Грузинское вино «Тавквери» попало в десятку лучших натуральных вин, стоимостью до 40 долларов. Список будет опубликован на страницах майского номера американского журнала Esquire, а пока он размещен в интернет-версии издания.

В десятку лучших попало красное сухое вино «Тавквери» погреба «Слезы Фазана» урожая 2013 года. Стоимость бутылки 22 доллара, его крепость составляет 12%.

«Легкое и светлое вино красивого красного цвета, «Тавквери» сделано в глиняном сосуде, который покрыт органическим пчелиным воском и погружен в землю», — пишет издание.

В список также попали натуральные вина Франции, Испании, Австрии, Австралии, Италии и США.


Источник: Hvino News





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Предназначенные для экспорта грузинские вина будут проверять специальные дегустаторы
Объем депозитов в банковской системе Грузии сократился на 2, 8%
С 1 мая вступает в действие новая программа всеобщего здравоохранения
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
Российские оккупанты на 300 метров передвинули линию оккупации Абхазии
7-я оккупационная военная база ВС РФ в авангарде российской пропаганды
InformNapalm опубликовал фото российского военного эшелона возле абхазского участка границы РФ с Грузией
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Власти Грузии заявляют, что обязаны США за поддержку и готовы углублять стратегическое партнерство
Келли: Со дня восстановления независимости США и Грузия остаются надежными партнерами
Квирикашвили: Грузия обязана США за поддержку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна