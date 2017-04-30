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Грузинское вино «Тавквери» попало в десятку лучших натуральных вин по версии Esquire
30.04.2017 16:56
Грузинское вино «Тавквери» попало в десятку лучших натуральных вин, стоимостью до 40 долларов. Список будет опубликован на страницах майского номера американского журнала Esquire, а пока он размещен в интернет-версии издания.
В десятку лучших попало красное сухое вино «Тавквери» погреба «Слезы Фазана» урожая 2013 года. Стоимость бутылки 22 доллара, его крепость составляет 12%.
«Легкое и светлое вино красивого красного цвета, «Тавквери» сделано в глиняном сосуде, который покрыт органическим пчелиным воском и погружен в землю», — пишет издание.
В список также попали натуральные вина Франции, Испании, Австрии, Австралии, Италии и США.
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