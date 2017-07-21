Кутаисский аэропорт сможет принять шесть рейсов одновременно - премьер

21.07.2017 21:42 Кутаисский аэропорт будет расширен с тем, чтобы принимать шесть рейсов одновременно. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил сегодня на заседании правительства.

Премьер также отметил важность осуществляемого правительством проекта строительства железной дороги до здания Кутаисского аэропорта.



«В августе начинается важный проект — проект расширения терминала, который даст возможность Кутаисскому аэропорту обслуживать шесть рейсов одновременно. В комбинации с проектом железной дороги, который подразумевает строительство перрона около входа в аэропорт, это даст возможность Кутаисскому аэропорту более комфортно обслужить большее количество пассажиров. С начала года пассажирский поток здесь вырос на 92%», — заявил Квирикашвили.



Как уже сообщалось, в июне Кутаисским аэропортом воспользовались 41 812 человек, что на 94% больше в сравнении с данными прошлого года.



Увеличилось и число международных рейсов, которые выполняются из аэропорта Кутаиси. За июнь 2017 года было произведено 166 пассажирских авиарейсов, что на 66% больше чем за аналогичный период прошлого года.



Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели— второй по загруженности аэропорт в Грузии, после Тбилисского аэропорта. Рейсы из Кутаиси осуществляют в основном лоукостовые компании.



Аэропорт, открывшийся в 2012 году, находится в 14 километрах к западу от центра Кутаиси и в отличии от Тбилисского аэропорта, который принадлежит частной компании TAV Georgia, является государственным.

Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/kvirikashvili-kutaisskij-aeroport-budet-rasshiren/#t20c















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