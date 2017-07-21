Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кутаисский аэропорт сможет принять шесть рейсов одновременно - премьер


21.07.2017   21:42
Кутаисский аэропорт будет расширен с тем, чтобы принимать шесть рейсов одновременно. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил сегодня на заседании правительства.
Премьер также отметил важность осуществляемого правительством проекта строительства железной дороги до здания Кутаисского аэропорта.

«В августе начинается важный проект — проект расширения терминала, который даст возможность Кутаисскому аэропорту обслуживать шесть рейсов одновременно. В комбинации с проектом железной дороги, который подразумевает строительство перрона около входа в аэропорт, это даст возможность Кутаисскому аэропорту более комфортно обслужить большее количество пассажиров. С начала года пассажирский поток здесь вырос на 92%», — заявил Квирикашвили.

Как уже сообщалось, в июне Кутаисским аэропортом воспользовались 41 812 человек, что на 94% больше в сравнении с данными прошлого года.

Увеличилось и число международных рейсов, которые выполняются из аэропорта Кутаиси. За июнь 2017 года было произведено 166 пассажирских авиарейсов, что на 66% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Кутаисский международный аэропорт имени Давида Агмашенебели— второй по загруженности аэропорт в Грузии, после Тбилисского аэропорта. Рейсы из Кутаиси осуществляют в основном лоукостовые компании.

Аэропорт, открывшийся в 2012 году, находится в 14 километрах к западу от центра Кутаиси и в отличии от Тбилисского аэропорта, который принадлежит частной компании TAV Georgia, является государственным.
Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/kvirikashvili-kutaisskij-aeroport-budet-rasshiren/#t20c






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Рост ВВП Грузии может превысить 4% - Минфин
Украинская компания может начать поставки мяса грузинской армии
Более 2 млн долларов потратили туристы за год в Мартвильском каньоне
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии имеет место новая форма дискриминации
Оккупированные территории Грузии в докладе МИД Великобритании о правах человека
Бандиты топором изрубили мать семейства в Гали
Цихелашвили обратилась с речью к участникам «Амбассадориала»
Цихелашвили: Общество, разделенное ограждениями, находится в очень тяжелом положении
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении задержала подозреваемого в убийстве известного психолога
На Северном Кавказе могут избрать новых сенаторов
Опрос: Жители Турции признали лучшим другом соседний Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна