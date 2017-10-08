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Официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс запланировано на 30 октября


08.10.2017   17:26
Официальное открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс запланировано на 30 октября, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, находящийся с визитом в Грузии.

Об этом глава внешнеполитического ведомства Азербайджана сказал в ходе встречи со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелизде в Тбилиси в воскресенье.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов. Изначально ввод в эксплуатацию дороги был запланирован до конца 2016 года, но затем его перенесли на вторую половину 2017 года.






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