Официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс запланировано на 30 октября

08.10.2017 17:26 Официальное открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс запланировано на 30 октября, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, находящийся с визитом в Грузии.



Об этом глава внешнеполитического ведомства Азербайджана сказал в ходе встречи со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелизде в Тбилиси в воскресенье.



Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс строится на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов. Изначально ввод в эксплуатацию дороги был запланирован до конца 2016 года, но затем его перенесли на вторую половину 2017 года.















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