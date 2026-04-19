WSJ: В столице Грузии планируется строительство 70-этажного небоскреба Trump Tower Tbilisi

19.04.2026 11:18





Компания недвижимого имущества семьи президента США Дональда Трампа совместно с местными партнёрами планирует строительство 70-этажного жилого небоскрёба класса люкс в столице Грузии. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.



Согласно статье, новый небоскрёб под брендом Трампа будет построен на Кавказе, что является ещё одним примером того, как компания семьи Трампа изменила подход к ведению бизнеса за рубежом во время второй администрации Трампа.



«The Trump Organization и её партнёры планируют построить Trump Tower Tbilisi — это примерно 70-этажный многофункциональный проект, который станет самым высоким зданием в столице Грузии», — цитирует издание комментарий представителя партнёров проекта The Trump Organization.



Небоскрёб будет включать в себя элитные жилые помещения, торговые пространства и сервисы гостиничного типа.



Проект разрабатывает архитектурная компания Gensler, его поддерживает консорциум, в который входят грузинская девелоперская компания Archi Group и Biograpi Living.



По словам представителя, в проекте также участвует базирующийся в Нью-Йорке девелопер и бывший партнёр Трампа — Sapir Organization.



По данным издания, в последние годы The Trump Organization всё чаще вступает в международные соглашения по лицензированию и брендингу. При этом, как отмечает издание, критики указывают, что подобные проекты могут вызывать конфликт интересов.



Как говорится в статье, один из сыновей президента Трампа и исполнительный вице-президент компании Эрик Трамп отказался комментировать данный вопрос.



Также издание пишет, что ранее он отрицал наличие конфликта интересов в зарубежной деятельности компании и заявлял, что бизнес-отношения «Trump Organization» отделены от политики администрации. По его словам, проект в Тбилиси принесёт в Грузию «глобально признанный высокий стандарт качества».



Согласно изданию, этот проект также восстановит ранее начатые, но прерванные отношения между брендом Трампа и Грузией. В 2012 году компания планировала проект в Батуми, однако позже отказалась от него, чтобы избежать ощущения конфликта интересов.



Издание отмечает, что после избрания на второй срок компания Трампа значительно активизировала участие в международных проектах, в том числе на Ближнем Востоке, во Вьетнаме и Индии.



«Грузия расположена в геополитически чувствительном регионе — она стремится сохранять отношения с Западом и одновременно управляет напряжённостью с Россией. В то же время страна старается привлекать иностранные инвестиции за счёт ориентированной на бизнес политики, низких налогов и растущего туризма», — говорится в статье.



Также отмечается, что Archi Group является одним из ведущих девелоперов в Грузии, имея более 55 завершённых проектов и десятки тысяч квартир.



В статье говорится, что руководитель Sapir Organization Алекс Сапир также придал проекту личное значение, подчеркнув грузинские корни своей семьи и заявив, что проект является возможностью «внести значительный вклад» в будущее страны.





