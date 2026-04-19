Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МВД Грузии посетил подразделения полиции МВД Узбекистана


19.04.2026   12:33


Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе посетил Академию Министерства внутренних дел Республики Узбекистан и Ташкентское городское управление полиции для ознакомления с инфраструктурой и деятельностью указанных подразделений.

В Академии МВД Узбекистана членов грузинской делегации принял глава Академии Рустам Хатамов, который подробно рассказал им о проводимых и реализованных реформах в области полицейского образования, структурной организации и деятельности учреждения.

В свою очередь, Гека Геладзе подчеркнул важность полицейского образования и выразил готовность к сотрудничеству в этом направлении.

В ходе визита в Ташкентское городское управление полиции министр внутренних дел Грузии подробно ознакомился со спецификой деятельности подразделения и функциями Единого оперативно-управленческого центра, действующего в рамках этого управления.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна