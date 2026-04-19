Глава МВД Грузии посетил подразделения полиции МВД Узбекистана

19.04.2026 12:33





Министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе посетил Академию Министерства внутренних дел Республики Узбекистан и Ташкентское городское управление полиции для ознакомления с инфраструктурой и деятельностью указанных подразделений.



В Академии МВД Узбекистана членов грузинской делегации принял глава Академии Рустам Хатамов, который подробно рассказал им о проводимых и реализованных реформах в области полицейского образования, структурной организации и деятельности учреждения.



В свою очередь, Гека Геладзе подчеркнул важность полицейского образования и выразил готовность к сотрудничеству в этом направлении.



В ходе визита в Ташкентское городское управление полиции министр внутренних дел Грузии подробно ознакомился со спецификой деятельности подразделения и функциями Единого оперативно-управленческого центра, действующего в рамках этого управления.







