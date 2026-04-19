Эрик Трамп: Trump Tower Tbilisi установит в Грузии самые высокие стандарты компании

19.04.2026 13:07





Trump organization распространила официальное заявление о своем новом проекте — Trump Tower Tbilisi, в котором говорится, что здание, спроектированное крупнейшей в мире архитектурной фирмой Gensler, будет иметь высоту около 70 этажей и станет самым высоким зданием в Грузии.



Как указано в заявлении, в проекте также примут участие грузинские компании Archi Group, Biograpi Living и Blox Group.



«С захватывающим видом на Центральный парк и престижным местоположением, Trump Tower Tbilisi станет центральным элементом многофункционального комплекса, который объединит роскошные резиденции, премиальные торговые площади, рестораны мирового класса и высококлассные услуги в сфере образа жизни», — говорится в официальном заявлении.



Говоря о проекте, сын президента США Дональда Трампа и исполнительный вице-президент компании Эрик Трамп отметил, что проект в Тбилиси установит в Грузии «самые высокие стандарты, признанные во всем мире». Он сказал, что рад сотрудничать в этом проекте с уважаемыми и профессиональными застройщиками.



В заявлении также приведены комментарии грузинских компаний, являющихся партнерами по проекту.



Как отмечает соучредитель и председатель наблюдательного совета Archi Group Илия Цулая, проект Trump Tower Tbilisi изменит облик города и еще больше укрепит глобальную роль Грузии.



По словам генерального директора компании Biograpi Living Васила Пхакадзе:«С такими проектами, как Trump Tower Tbilisi, мы привносим в город новый масштаб, качество и глобальное значение».



Соучредитель Blox Group Лаша Квачадзе говорит, что Trump Tower Tbilisi — это выражение международного доверия и важная веха в экономическом развитии Грузии.



Кроме того, по словам Лаши Меладзе, соучредителя Finvest Georgia, «для Грузии Trump Tower Tbilisi — важный этап на мировой инвестиционной карте».



Данный проект также является первым международным коммерческим проектом компании The Sapir Organization. Под руководством президента и генерального директора компании Алекса Сапира фирма управляет активами на сумму более семи миллиардов долларов.



«Возвращение в Грузию впервые после пятилетнего возраста стало для меня эмоциональным событием. Я горжусь тем, что наше второе здание мы строим в стране, где родились и выросли мои родители», — сказал Алекс Сапир.



В заявлении также отмечается, что дополнительные подробности об архитектуре, дизайне и продажах проекта будут объявлены в ближайшие месяцы.







