Россия выплатит Азербайджану компенсацию за сбитый самолет AZAL

19.04.2026 13:58





Россия выплатит компенсацию за сбитый в 2024 году самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение в результате попадания российской ПВО. Об этом говорится в совместном заявлении МИД Азербайджана и России



Согласно заявлению, стороны пришли к соглашению о "надлежащем урегулировании последствий, в частности о выплате компенсаций в связи с катастрофой самолета Embraer 190".



Как отмечается, принятые меры подтверждают взаимное стремление к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия.



"Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие азербайджано-российских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон и в дальнейшем будет способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств", – отмечается в заявлении.



Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.







