МВФ: Грузия и Армения могут выиграть от перенаправления потоков капитала и туристов

19.04.2026 13:54





По данным МВФ, Грузия и Армения могут получить определенную экономическую выгоду от перенаправления туристических потоков и потоков капитала из Ближнего Востока.



Об этом говорится в новом региональном отчете МВФ, в котором рассматриваются экономические прогнозы для стран Кавказа и Центральной Азии, а также их уязвимость перед войной на Ближнем Востоке.



В отчете отмечается, что сбои в торговле, вызванные войной на Ближнем Востоке, представляют собой серьезный риск для региона, однако также указывается, что некоторые страны могут извлечь определенные экономические выгоды из текущих событий.



«Сбои в торговле, вызванные войной на Ближнем Востоке, представляют собой серьезный риск для региона, причем их последствия различаются по странам в зависимости от их торговых связей с Ираном и экономической специализации. Страны, географически расположенные ближе к Ирану, являются нетто-импортерами товаров, в то время как страны, в большей степени зависящие от туризма, находятся в более уязвимом положении. Высокая зависимость от импорта и ускоряющаяся инфляция подвергают регион риску роста мировых цен на сырьевые товары и продовольствие. Устойчивая инфляция может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики, особенно для стран-импортеров нефти. Повышенная геополитическая неопределенность и жесткие условия на мировом финансовом рынке могут привести к сокращению иностранных инвестиций и снижению деловой уверенности. С другой стороны, некоторые страны, такие как Армения и Грузия, могут выиграть от перенаправления туристических и капитальных потоков из Ближнего Востока», — говорится в докладе.



В докладе МВФ также отмечается, что экономики стран Кавказа и Центральной Азии по-прежнему в значительной степени зависят от войны в Украине.



«Регион Кавказа и Центральной Азии также зависит от послевоенного развития событий в Украине. Снятие санкций с России может улучшить общее настроение в отношении региона, что приведет к снижению премии за риск и стоимости внешнего долга. В то же время эти положительные факторы могут быть частично нивелированы изменениями в торговых и логистических цепочках, вызванными войной. Аналогичным образом, реэмиграция российских граждан, проживающих в регионе, если она произойдет, может повлиять на ключевые сектора, потребление и рынки труда, особенно если сократятся приток капитала и денежные переводы», — отмечается в отчете.







