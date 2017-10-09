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Министр экономики обещает новшества в кутаисском международном аэропорту


09.10.2017   17:11
Аэропорт Кутаиси, как проект, а также контракт, оформленный с компанией Wizzair, является успешным, поскольку он привозит еще больше туристов в Грузию"- заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария в администрации правительства.

На встрече премьер-министра Грузии с коммерческим директором Wizzair Джорджем Михалопулосом рассмотрели вопросы новых рейсов Wizzair, добавления второй базы компании, и расширения терминала в аэропорту Кутаиси.

На встрече присутствовала также руководитель Объединения аэропортов Министерства экономики Кети Алексидзе.

По заявлению Георгия Гахария, в кутаисском аэропорту в ткущем, и будущем году будет много новшества. По его словам, во-первых, это новый терминал, строительство которого уже начинается. Кроме того, с кутаисским аэропортом будет связана железная дорога, что, по мнению Георгия Гахария, сделает очень комфортным поездку из аэропорта.

"Третье новшество, что из кутаисского аэропорта компания Wizzair откроет новые направления, такие, как Рим, Прага, Барселона, Париж, а частота направлений, на которые было больше спроса, возрастет"- заявил министр экономики.

По мнению Гахария, еще один самолет Wizzair, базирующийся в аэропорте Кутаиси, будет содействовать будущему туристическому сезону.

"Поездка в Грузию для туристов должна быть более комфортной, а также мы должны содействовать нашим гражданам, чтобы они как можно чаще путешествовали"- заявил Георгий Гахария.

На активизацию, и 82% рост аэропорта Кутаиси акцентировала внимание руководитель Объединения аэропортов Грузии. По заявлению Кети Алексидзе, особый рост в последний период обусловили разные позитивные факторы.

"Примечательно, что добавление новой базы подразумевает почти 100 миллионную инвестицию со стороны компании. Число граждан Грузии, непосредственно занятых у них, удвоится, и будет около 72 человек. А также увеличится состав нашего аэропорта"- заявила Кети Алексидзе.

По ее же словам, почти втрое возрастут инфраструктурные возможности аэропорта, чтобы обслуживать возросший спрос.

Как сегодня стало известно, Wizzair будет летать из Кутаиси в 16 направлениях, в 11 европейских стран. Рейсы в Рим, Париж, Барселону, и Прагу начнутся с мая 2018 года.

Wizzair также удваивает количество рейсов по действующим, наиболее востребованным направлениям, для чего в Кутаиси будет базироваться второй воздушный корабль авиакомпании типа "A320".








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