БТК изменит существующие экономические реалии - премьер Грузии

30.10.2017 17:07 Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является лучшим примером удачной реализации совместных стратегических проектов, сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Баку в понедельник во время официальной церемонии открытия железной дороги БТК.



По словам премьера, участие высокопоставленных официальных лиц разных стран в этой церемонии указывает на особую стратегическую значимость этого проекта.



«Я уверен, что новая железная дорога изменит существующие экономические реалии и создаст новые возможности для развития не только в нашем регионе, но и за его пределами», - сказал премьер.



Можно сказать, что сегодня формируется основа нового евразийского моста, сказал Квирикашвили, добавив, что БТК свяжет не только экономики, но и народы стран-участниц и будет служить их благополучию.



«Наряду с грузоперевозками, БТК будет ежегодно обслуживать один миллион пассажиров. Запуск новой железной дороги укрепит транспортный и торговый статус региона», - сказал премьер-министр Грузии.



Квирикашвили отметил, что после ввода в строй новой железной дороги будут проведены работы по развитию инфраструктуры, освоены новые рынки и будет обеспечено развитие туризма и обрабатывающей промышленности, открыты новые рабочие места, что является важным фактором для экономического развития региона.



Премьер-министр добавил, что грузинская сторона также хочет внести свой вклад в реализацию инициативы "Один пояс - один путь".



«Мы хотим, чтобы Грузия и регион были максимально интегрированы с трансевропейской транспортной сетью и я уверен, что БТК будет играть значимую роль в достижении этой цели», - добавил премьер Грузии.



Он отметил, что 28-29 ноября в Тбилиси состоится международный форум высокого уровня по проекту «Шелковый путь».



«Это уже вторая встреча в Грузии. Здесь будут участвовать представители частного и государственного секторов из более 40 стран», - добавил Квирикашвили.



Отметим, что сегодня в Баку проходит официальная церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.



Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.















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