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БТК изменит существующие экономические реалии - премьер Грузии


30.10.2017   17:07
Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) является лучшим примером удачной реализации совместных стратегических проектов, сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в Баку в понедельник во время официальной церемонии открытия железной дороги БТК.

По словам премьера, участие высокопоставленных официальных лиц разных стран в этой церемонии указывает на особую стратегическую значимость этого проекта.

«Я уверен, что новая железная дорога изменит существующие экономические реалии и создаст новые возможности для развития не только в нашем регионе, но и за его пределами», - сказал премьер.

Можно сказать, что сегодня формируется основа нового евразийского моста, сказал Квирикашвили, добавив, что БТК свяжет не только экономики, но и народы стран-участниц и будет служить их благополучию.

«Наряду с грузоперевозками, БТК будет ежегодно обслуживать один миллион пассажиров. Запуск новой железной дороги укрепит транспортный и торговый статус региона», - сказал премьер-министр Грузии.

Квирикашвили отметил, что после ввода в строй новой железной дороги будут проведены работы по развитию инфраструктуры, освоены новые рынки и будет обеспечено развитие туризма и обрабатывающей промышленности, открыты новые рабочие места, что является важным фактором для экономического развития региона.

Премьер-министр добавил, что грузинская сторона также хочет внести свой вклад в реализацию инициативы "Один пояс - один путь".

«Мы хотим, чтобы Грузия и регион были максимально интегрированы с трансевропейской транспортной сетью и я уверен, что БТК будет играть значимую роль в достижении этой цели», - добавил премьер Грузии.

Он отметил, что 28-29 ноября в Тбилиси состоится международный форум высокого уровня по проекту «Шелковый путь».

«Это уже вторая встреча в Грузии. Здесь будут участвовать представители частного и государственного секторов из более 40 стран», - добавил Квирикашвили.

Отметим, что сегодня в Баку проходит официальная церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по коридору БТК прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.






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