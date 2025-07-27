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Сборная Грузии по фехтованию победила Украину на Чемпионате мира
27.07.2025 15:02
На проходящем в Тбилиси Чемпионате мира по фехтованию сборная Грузии победила Украину со счётом 45:28 в командном зачёте и вышла в 1/8 финала, где встретится со сборной Венгрии.
В составе сборной Грузии выступали Сандро Базадзе, Бека Базадзе, Вахтанг Арчвадзе и Георгий Урушадзе.
Командные соревнования на Чемпионате мира по фехтованию возобновятся 28 июля в 09:00.
25 июля Сандро Базадзе стал чемпионом мира в личном первенстве по фехтованию на шпагах, победив в финале французского спортсмена.
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