Сборная Грузии по фехтованию победила Украину на Чемпионате мира

27.07.2025 15:02





На проходящем в Тбилиси Чемпионате мира по фехтованию сборная Грузии победила Украину со счётом 45:28 в командном зачёте и вышла в 1/8 финала, где встретится со сборной Венгрии.



В составе сборной Грузии выступали Сандро Базадзе, Бека Базадзе, Вахтанг Арчвадзе и Георгий Урушадзе.



Командные соревнования на Чемпионате мира по фехтованию возобновятся 28 июля в 09:00.



25 июля Сандро Базадзе стал чемпионом мира в личном первенстве по фехтованию на шпагах, победив в финале французского спортсмена.





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