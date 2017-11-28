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В Тбилиси проходит «Форум Шелкового пути»


28.11.2017   11:28
28-29 ноября проходит по счету второй Тбилисский форум Шелкового пути, в котором принимают участие до 2 000 делегатов из более 60-ти стран мира. В том числе, 1 100 – представляют частный сектор. Отметим, что в форуме принимают участие более 500 иностранных компаний.

Форум, организованный Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, проводится под патронажем премьер-министра Грузии.

«Тбилисский форум Шелкового пути – это значительная возможность для углубления экономических, политических и культурных связей между Азией и Европой. Целью форума является создание и укоренение дискуссионной платформы для обсуждения перспектив углубления сотрудничества и связей в сфере международного и регионального сотрудничества представителями стран инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора», - заявляют в Минэкономики.

По их же пояснению, в рамках форума будут рассматриваться такие актуальные вопосы, как: содействие торговле, развитие электронной коммерции, цифровая связь, транспортная инфраструктура, межрегиональные возможности в сфере энергетики и инвестиционный потенциал страны.

Основание Тбилисскому форуму Шелкового пути было заложено в 2015 году – в нем приняли участие члены официальных делегаций 34 стран и представители бизнеса 50 стран.

Исходя из значимости и масштабности мероприятия, Тбилисский форум Шелкового пути проводится раз в два года.






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