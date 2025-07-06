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Задержан владелец компании «Силкнет» Гиорги Рамишвили
06.07.2025 20:24
В Тбилиси задержан известный бизнесмен Гиорги Рамишвили, владелец «Силкнет», одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в Грузии. Об этом сообщает телекомпания Pirveli.
В МВД подтвердили факт задержания бизнесмена Георгия Рамишвили, владельца компании «Силкнет». В ведомстве поясняют, что основанием для задержания стала статья 236 УК, в которой говорится о незаконном хранении оружия.
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