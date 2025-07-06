Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Задержан владелец компании «Силкнет» Гиорги Рамишвили


06.07.2025   20:24


В Тбилиси задержан известный бизнесмен Гиорги Рамишвили, владелец «Силкнет», одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в Грузии. Об этом сообщает телекомпания Pirveli.

В МВД подтвердили факт задержания бизнесмена Георгия Рамишвили, владельца компании «Силкнет». В ведомстве поясняют, что основанием для задержания стала статья 236 УК, в которой говорится о незаконном хранении оружия.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна