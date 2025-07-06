Студенческое движение «За свободу» заявляет о разрыве с партиями «Лело» и «За Грузию»

06.07.2025 20:11





В специальном заявлении студенческое движение «თავისუფლებისთვის» (»За свободу») резко осудило решение части оппозиционных партий участвовать в предстоящих 4 октября выборах, которые, по их словам, «не являются настоящими выборами, а представляют собой очередной фарс и спецоперацию режима Иванишвили».



Движение выражает:



• глубокое разочарование в партиях «Лело – для сильной Грузии» и «За Грузию» Георгия Гахария, с которыми ранее сотрудничало и поддерживало в ходе прошлых выборов;

• утверждает, что само участие в выборах легитимизирует авторитарный режим и разрушает единую оппозиционную стратегию бойкота и сопротивления;

• заявляет о полном прекращении сотрудничества с двумя упомянутыми партиями.



В заявлении подчеркивается:

• В прошлых выборах движение поддерживало все четыре оппозиционные коалиции, проводило кампании в регионах, а их представители работали наблюдателями и членами комиссий на избирательных участках.

• Однако после фальсификаций и игнорирования воли избирателя режимом Иванишвили, выборы в стране были фактически отменены.

• Поэтому, по мнению движения, участие в новых «выборах» — это не борьба, а коллаборация и «игра на руку диктатору».



«Иванишвили убил выборы как инструмент демократической смены власти. Те, кто участвует в этих выборах, играют роль антуража в его цирке. Это предательство принципов, нашей общей борьбы и людей, рискующих жизнью ради свободы», - говорится в заявлении.



Студенческое движение заявляет о верности принципам:

• принципиальная и последовательная борьба;

• никакой легитимации фальшивого процесса;

• поддержка только тех сил, кто не свернул с курса сопротивления.



Вчера партия «Лело» официально подтвердила участие в местных выборах. Это вызвало волну критики со стороны активистов и сторонников бойкота.





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