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Студенческое движение «За свободу» заявляет о разрыве с партиями «Лело» и «За Грузию»


06.07.2025   20:11


В специальном заявлении студенческое движение «თავისუფლებისთვის» (»За свободу») резко осудило решение части оппозиционных партий участвовать в предстоящих 4 октября выборах, которые, по их словам, «не являются настоящими выборами, а представляют собой очередной фарс и спецоперацию режима Иванишвили».

Движение выражает:

• глубокое разочарование в партиях «Лело – для сильной Грузии» и «За Грузию» Георгия Гахария, с которыми ранее сотрудничало и поддерживало в ходе прошлых выборов;
• утверждает, что само участие в выборах легитимизирует авторитарный режим и разрушает единую оппозиционную стратегию бойкота и сопротивления;
• заявляет о полном прекращении сотрудничества с двумя упомянутыми партиями.

В заявлении подчеркивается:
• В прошлых выборах движение поддерживало все четыре оппозиционные коалиции, проводило кампании в регионах, а их представители работали наблюдателями и членами комиссий на избирательных участках.
• Однако после фальсификаций и игнорирования воли избирателя режимом Иванишвили, выборы в стране были фактически отменены.
• Поэтому, по мнению движения, участие в новых «выборах» — это не борьба, а коллаборация и «игра на руку диктатору».

«Иванишвили убил выборы как инструмент демократической смены власти. Те, кто участвует в этих выборах, играют роль антуража в его цирке. Это предательство принципов, нашей общей борьбы и людей, рискующих жизнью ради свободы», - говорится в заявлении.

Студенческое движение заявляет о верности принципам:
• принципиальная и последовательная борьба;
• никакой легитимации фальшивого процесса;
• поддержка только тех сил, кто не свернул с курса сопротивления.

Вчера партия «Лело» официально подтвердила участие в местных выборах. Это вызвало волну критики со стороны активистов и сторонников бойкота.


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