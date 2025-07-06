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Студенты GIPA грозят разоблачением партий, участвующих в выборах под контролем Иванишвили
06.07.2025 20:19
«Члены студенческого объединения GIPA уже несколько месяцев активно участвуют в протестах. За время этой борьбы мы неоднократно сталкивались с насилием, предательством родины и фальшивыми показаниями со стороны полицейских. Именно через таких полицейских режим проводит свои частные интересы и арестовывает тех, кто борется за независимость страны.
На разных этапах борьбы мы пережили разные формы предательства со стороны режима: фальсифицированные выборы, прекращение переговоров с ЕС, незаконные аресты соотечественников и многолетние сроки заключения для них…
На фоне всего этого участие части так называемой »оппозиции», включая партии «Сильная Грузия» и «За Грузию», в предстоящих выборах в органы местного самоуправления, организуемых подконтрольной Бидзине Иванишвили ЦИК, — это не что иное, как неуважение и насмешка.
Если эти партии не изменят своего решения, мы, студенты, начнём публично разоблачать их, чтобы общество увидело их предательское лицо.
Любая политическая сила, которая игнорирует волю народа и борьбу политических заключённых, должна покинуть политическую арену.
Бойкот выборам, проводимым ЦИК Иванишвили!
Слава независимой Грузии!» — говорится в заявлении студенческого объединения GIPA в соцсетях.
Напомним, накануне партия «Сильная Грузия» объявила о своём участии в муниципальных выборах.
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