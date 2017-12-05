В Тбилиси пройдет конференция в связи со Всемирным днем конкуренции

05.12.2017 10:38 В связи с Всемирным днем конкуренции сегодня в тбилисской гостинице «Бетси» пройдет конференция на тему: «Здоровая конкуренция и добросовестность бизнеса – как обязательные элементы для устойчивого экономического развития».



Как сообщают в Агентстве конкуренции Грузии, конференцию откроет председатель агентства Нодар Хадури. Наряду с приглашенными экспертами, на ней будут присутствовать действующие в Грузии представители малого и среднего бизнеса.



По заявлению агентства, в этом году их ведомство впервые присоединилось к мероприятиям в связи с Всемирным днем конкуренции.

















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