|
В Тбилиси пройдет конференция в связи со Всемирным днем конкуренции
05.12.2017 10:38
В связи с Всемирным днем конкуренции сегодня в тбилисской гостинице «Бетси» пройдет конференция на тему: «Здоровая конкуренция и добросовестность бизнеса – как обязательные элементы для устойчивого экономического развития».
Как сообщают в Агентстве конкуренции Грузии, конференцию откроет председатель агентства Нодар Хадури. Наряду с приглашенными экспертами, на ней будут присутствовать действующие в Грузии представители малого и среднего бизнеса.
По заявлению агентства, в этом году их ведомство впервые присоединилось к мероприятиям в связи с Всемирным днем конкуренции.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна