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В Тбилиси пройдет конференция в связи со Всемирным днем конкуренции


05.12.2017   10:38
В связи с Всемирным днем конкуренции сегодня в тбилисской гостинице «Бетси» пройдет конференция на тему: «Здоровая конкуренция и добросовестность бизнеса – как обязательные элементы для устойчивого экономического развития».

Как сообщают в Агентстве конкуренции Грузии, конференцию откроет председатель агентства Нодар Хадури. Наряду с приглашенными экспертами, на ней будут присутствовать действующие в Грузии представители малого и среднего бизнеса.

По заявлению агентства, в этом году их ведомство впервые присоединилось к мероприятиям в связи с Всемирным днем конкуренции.







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