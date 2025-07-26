Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Баскетболист сборной Грузии Георгий Цинцадзе отказался от получения Ордена Чести


26.07.2025   00:26


Член баскетбольной сборной Грузии Георгий Цинцадзе отказался от получения Ордена Чести от президента «Грузинской мечты» Михаила Кавелашвили. Его не было на церемонии награждения, а об отказе от ордена он заявил агентству «Табула».

Напомним, что Кавелашвили, по представлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, наградил членов Национальной федерации баскетбола Грузии орденами Победы имени Святого Георгия, орденами Чести и медалями Чести. Указанную информацию распространяет пресс-служба Михаила Кавелашвили.

«Хочу пожелать вам успеха на чемпионате Европы. Знаю, что подготовка начинается уже с завтрашнего дня. Вся Грузия с вами. Вы подаете пример молодому поколению, за что мы вам очень благодарны. Я знаю, каким трудом дается успех, и какими особенными для нас, небольшой страны, являются такие результаты, и это отражается на настроениях в любой сфере. Я уверен, что вы всегда сделает максимум для всего этого, но нет ничего невозможного, и я хочу еще раз пожелать вам успеха,» – заявил Кавелашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна