Баскетболист сборной Грузии Георгий Цинцадзе отказался от получения Ордена Чести

26.07.2025 00:26





Член баскетбольной сборной Грузии Георгий Цинцадзе отказался от получения Ордена Чести от президента «Грузинской мечты» Михаила Кавелашвили. Его не было на церемонии награждения, а об отказе от ордена он заявил агентству «Табула».



Напомним, что Кавелашвили, по представлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, наградил членов Национальной федерации баскетбола Грузии орденами Победы имени Святого Георгия, орденами Чести и медалями Чести. Указанную информацию распространяет пресс-служба Михаила Кавелашвили.



«Хочу пожелать вам успеха на чемпионате Европы. Знаю, что подготовка начинается уже с завтрашнего дня. Вся Грузия с вами. Вы подаете пример молодому поколению, за что мы вам очень благодарны. Я знаю, каким трудом дается успех, и какими особенными для нас, небольшой страны, являются такие результаты, и это отражается на настроениях в любой сфере. Я уверен, что вы всегда сделает максимум для всего этого, но нет ничего невозможного, и я хочу еще раз пожелать вам успеха,» – заявил Кавелашвили.





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