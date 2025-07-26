Посол Грузии Тамар Талиашвили вручила верительные грамоты президенту США

26.07.2025 00:28





Новый посол Грузии Тамар Талиашвили в Белом доме вручила верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сообщает МИД Грузии.



Ведомство отметило, что в ходе встречи Трамп пожелал Талиашвили успехов в ее будущей деятельности.



По словам нового посла Грузии в США, этот день стал важным в грузино-американских отношениях. Талиашвили отметила, что вручать верительные грамоты новому хозяину Белого дома стало честью для нее. Дипломат отметила, что передала Трампу добрые пожелания правительства Грузии, грузинского народа, премьер-министра Грузии, шестого президента Грузии, а также их поздравления и те важные месседжи, которые есть у руководства Грузии для США — готовность начать отношения с Вашингтоном с чистого листа.



Талиашвили подчеркнула, что встреча прошла «в очень теплой и дружественной обстановке, на встрече присутствовал государственный секретарь Марко Рубио».



«Хотела бы поблагодарить Государственную администрацию США за проведение этой важной церемонии в отношении Грузии в кратчайшие сроки. Я хотела бы еще раз подчеркнуть тот факт, что мы получили большую поддержку для того, чтобы эти процедуры были проведены так скоро», — отметила Тамар Талиашвили.



Новый посол добавила, что 24 июля она провела «интересную и важную» встречу с главой Государственного протокола США, послом Моникой Краули, которая прошла «в очень дружеской атмосфере».



«Во время этих встреч у нас была возможность поговорить об укреплении грузино-американских отношений и плане действий, который станет ориентиром для того, чтобы наши планы на будущее и сотрудничество были прочными», — заявила Талиашвили по итогам встречи в Белом доме.







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