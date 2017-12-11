В Грузии динамично развивается сфера туризма

11.12.2017 18:40



По сообщению Агентства гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, рост количества пассажиров был отмечен всеми тремя международными аэропортами. В Тбилисском аэропорту имени Шота Руставели годовое увеличение показателей составило 41%. Для Батумского аэропорта Александра Картвели динамика достигла уровня 59,1%, а для Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели – 55,8%. Для этих трех объектов количество принятых пассажиров с января по ноябрь составило 2 943 417, 484 527 и 243 918 соответственно.



Увеличилось не только количество пассажиров, но и общее число совершаемых в Грузию рейсов. Перелеты пассажирского и грузового характера в общей сложности обеспечили прирост 38,3% относительно первых одиннадцати месяцев прошлого года. Всего было произведено 19 496 перевозок, из которых большая часть пришлась на регулярные рейсы: 16 538 против 2 958 чартерных. Также эксперты указывают на увеличение использования воздушного пространства страны: на 12,93% относительно прошлого года.





В последнее время эксперты все чаще говорят об активном развитии туристической сферы Грузии. Рост числа иностранных гостей стабильно растет, при этом большая часть путешественников приезжает из соседних стран, таких как Россия, Азербайджан, Армения, Турция. За первые одиннадцать месяцев текущего года количество таких посетителей выросло на 18,4% относительно аналогичного периода 2016 года и составило около 7 млн. человек. В свете этого отмечена и вполне естественная положительная динамика в области воздушных перевозок. Всего за прошедшие месяцы 2017 года аэропорты Грузии обслужили свыше 3,8 млн. пассажиров, что оказалось на 44,48% больше значений прошлого года. Потребители активно приобретали авиабилеты как на регулярные, так и на нерегулярные рейсы.По сообщению Агентства гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, рост количества пассажиров был отмечен всеми тремя международными аэропортами. В Тбилисском аэропорту имени Шота Руставели годовое увеличение показателей составило 41%. Для Батумского аэропорта Александра Картвели динамика достигла уровня 59,1%, а для Кутаисского международного аэропорта имени Давида Агмашенебели – 55,8%. Для этих трех объектов количество принятых пассажиров с января по ноябрь составило 2 943 417, 484 527 и 243 918 соответственно.Увеличилось не только количество пассажиров, но и общее число совершаемых в Грузию рейсов. Перелеты пассажирского и грузового характера в общей сложности обеспечили прирост 38,3% относительно первых одиннадцати месяцев прошлого года. Всего было произведено 19 496 перевозок, из которых большая часть пришлась на регулярные рейсы: 16 538 против 2 958 чартерных. Также эксперты указывают на увеличение использования воздушного пространства страны: на 12,93% относительно прошлого года.











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