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В Тбилиси открылось заседание военного комитета НАТО


03.03.2017   11:32
В гостинице «Рэдиссон» открылось заседание военного комитета НАТО. В Грузии заседание военного комитета НАТО проводится уже во второй раз, что, по оценке Министерства обороны, ясно свидетельствует непоколебимую поддержку альянса территориальной целостности, суверенитету и евроатлантическим устремлениям Грузии.

Второй день визита военного комитета НАТО в Грузию начался сессией комитета, которую открыл председатель комитета, генерал Петр Павел.

К высокопоставленным военным представителям НАТО обратился министр обороны Грузии Леван Изория, поблагодаривший альянс за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

«Сегодня как никогда поддержка НАТО критически важна для вызовов безопасности в регионе и на фоне растущей агрессии со стороны России в отношении соседних стран. Решение альянса во второй раз провести в Грузии заседание военного комитета, еще раз подтверждает твердую поддержку в отношении Грузии и признание ее в качестве надежного партнера и будущего члена евроатлантической семьи», - заявил в ходе выступления Леван Изория.

Министр обороны заострил внимание на трансформации обороны и отметил, что текущая реформа в ведомстве нацелена на повышение обороноспособности Вооруженных сил, формирование современных, устойчивых и совместимых с НАТО сил.

Министр также коснулся нового стратегического видения обороны и основных направлений на 2017-2020 годы, подчеркнув международную поддержку в их разработке.






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