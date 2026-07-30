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В Озургети полиция сутки не могла снять наручники с задержанного


30.07.2026   20:58


Издание Guriis Moambe сообщает, что в Озургети арестованного гражданина сутки не могли отпустить из-за того, что не могли снять наручники.

Guriis Moambe пишет: поначалу в полиции заявили, что механизм наручников вышел из строя. Правда, ссылаясь на свои источники, журналисты говорят, что один из полицейских забыл ключ и уехал за покупками в соседнюю Турцию.

Когда именно произошел этот случай, уточнить не смогли. Но издание отмечает, что на кадрах видны действующие на сегодняшний день полицейские и офицеры.


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