В Озургети полиция сутки не могла снять наручники с задержанного

30.07.2026 20:58





Издание Guriis Moambe сообщает, что в Озургети арестованного гражданина сутки не могли отпустить из-за того, что не могли снять наручники.



Guriis Moambe пишет: поначалу в полиции заявили, что механизм наручников вышел из строя. Правда, ссылаясь на свои источники, журналисты говорят, что один из полицейских забыл ключ и уехал за покупками в соседнюю Турцию.



Когда именно произошел этот случай, уточнить не смогли. Но издание отмечает, что на кадрах видны действующие на сегодняшний день полицейские и офицеры.





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