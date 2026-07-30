Начато расследование в отношении главы управления судебных приставов

30.07.2026 21:34





Начато расследование в отношении главы управления судебных приставов, обвиняемого в избиении активистов.



В прокуратуре Тбилиси завершился допрос гражданской активистки Руски Мчедлидзе. По факту инцидента в Тбилисском городском суде следственные органы начали расследование по статье о превышении полномочий с применением насилия (ст.333, ч. 3, пп. «б» УК).



По словам Мчедлидзе, она указала следствию на преступника — Давита Матиашвили.



Активистка заявила, что вопросы во время допроса были стандартными. По её словам, расследование начали по факту превышения полномочий с применением насилия, однако изначально следственные органы не планировали открывать дело. Она предположила, что процесс затянулся из-за необходимости согласования решения с руководством прокуратуры



После допроса Мчедлидзе направили на судебно-медицинскую экспертизу, где должны оценить полученные ею травмы и приобщить результаты к материалам дела.



По словам активистки, следствие также должно запросить записи с камер видеонаблюдения во дворе суда, чтобы установить личности ещё двух человек, которые находились рядом с Давитом Матиашвили во время инцидента.



TV Pirveli сообщает, что адвокат Тамар Лукава обратилась к председателю Тбилисского городского суда с просьбой сохранить и передать следственным органам записи камер видеонаблюдения за вечер 28 июля.



По её словам, в этом деле уже возникла ситуация, когда потерпевшую вызвали для дачи показаний, но вместо полноценного допроса хотели оформить лишь протокол беседы.



«Мы не согласились с этим, поскольку речь идёт о возможном насилии, имеются следы повреждений, необходимо провести полноценное расследование и допросить свидетелей. Важно начать расследование своевременно, чтобы доказательства не были утрачены», — заявила Лукава.



Напомним, два дня назад, когда судьи рассматривали дела активистов до 2 часов ночи, задержанных у здания Сакребуло (городского совета), представители службы судебных приставов с применением силы вывели людей из здания суда и двора суда. Несколько женщин заявили, что получили телесные повреждения.



Руководитель службы судебных приставов Тбилисского городского суда Давит Матиашвили регулярно участвует в применении насилия к присутствующим на судах политических заключенных и тех, кто подвергается репрессиям режима. Например, Матиашвили применял насилие даже к редактору Publika Зурабу Вардиашвили, а также угрожал расправой фоторепортеру Publika. Несмотря на десятки случае насилия со стороны судебных приставов, никто их них так и не был наказан.





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