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В Батуми неизвестные несколько раз выстрелили из движущегося автомобиля


30.07.2026   21:20


В Батуми неизвестные несколько раз выстрелили из движущегося автомобиля

Инцидент произошёл в районе, известном как Городок.

По словам очевидца, из проезжавшего автомобиля прозвучало несколько выстрелов.

Пока неизвестно, стреляли из огнестрельного или пневматического оружия. Свидетель утверждает, что звук выстрелов был достаточно громким.


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