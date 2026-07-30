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В Батуми неизвестные несколько раз выстрелили из движущегося автомобиля
30.07.2026 21:20
В Батуми неизвестные несколько раз выстрелили из движущегося автомобиля
Инцидент произошёл в районе, известном как Городок.
По словам очевидца, из проезжавшего автомобиля прозвучало несколько выстрелов.
Пока неизвестно, стреляли из огнестрельного или пневматического оружия. Свидетель утверждает, что звук выстрелов был достаточно громким.
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