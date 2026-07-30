В Батуми неизвестные несколько раз выстрелили из движущегося автомобиля

30.07.2026 21:20





В Батуми неизвестные несколько раз выстрелили из движущегося автомобиля



Инцидент произошёл в районе, известном как Городок.



По словам очевидца, из проезжавшего автомобиля прозвучало несколько выстрелов.



Пока неизвестно, стреляли из огнестрельного или пневматического оружия. Свидетель утверждает, что звук выстрелов был достаточно громким.





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