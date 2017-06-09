СГБ Грузии категорически опровергает свое участие в деле журналиста Афгана Мухтарлы

09.06.2017 21:03



"Заявление азербайджанского депутата Эльмана Насырова о том, что задержание журналиста Афгана Мухтарлы было результатом совместной работы спецслужб Грузии и Азербайджана, не соответствует действительности. Служба государственной безопасности категорически опровергает распространенную депутатом информацию и какую-либо связь к делу Афгана Мухтарлы.



По делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы МВД Грузии ведет следствие по ст. 143 УКГ, что подразумевает "незаконное лишение свободы", - говорится в заявлении СГБ.



Член комитета по правка человека парламента Азербайджана от правящей партии, депутат Эльман Насыров подтверждает, что задержание журналиста Афгана Мухтарлы было результатом совместной грузино-азербайджанской "успешной" спецоперации. По его словам, Мухтарлы был задержан по причине того, что он был самым активным членом сформированной в Тбилиси против власти Азербайджана сети, и врагом государства. Об этом он заявил в интервью "Радио "Азадлыг" (азербайджанская служба "Радио Свободы").



"Анализ инцидента показывает, что Афган МУхтарлы лишь один член большой сети. Большие политические силы собрали подобных Афгану Мухтарлы людей в Грузии. Будь проблемой только Афган, конечно, не было бы необходимости его арестовывать. Политическая сеть в Грузии, частью которой является Мухтарлы, осуществляет вредительные действия в Азербайджане и, естественно, они бы оказали сопротивление его задержанию в Азербайджане и защитили бы его. С этой точки зрения, этот совместный шаг был результатом работы спецслужб Азербайджана и Грузии", - отмечает депутат.



Служба государственной безопасности Грузии сделало заявление в ответ на утверждения азербайджанского депутата Эльмана Насырова о том, что похищение журналиста Афгана Мухтарлы было совместной грузино-азербайджанской спецоперацией. В своем заявлении СГБ Грузии категорически опровергает эти утверждения."Заявление азербайджанского депутата Эльмана Насырова о том, что задержание журналиста Афгана Мухтарлы было результатом совместной работы спецслужб Грузии и Азербайджана, не соответствует действительности. Служба государственной безопасности категорически опровергает распространенную депутатом информацию и какую-либо связь к делу Афгана Мухтарлы.По делу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы МВД Грузии ведет следствие по ст. 143 УКГ, что подразумевает "незаконное лишение свободы", - говорится в заявлении СГБ.Член комитета по правка человека парламента Азербайджана от правящей партии, депутат Эльман Насыров подтверждает, что задержание журналиста Афгана Мухтарлы было результатом совместной грузино-азербайджанской "успешной" спецоперации. По его словам, Мухтарлы был задержан по причине того, что он был самым активным членом сформированной в Тбилиси против власти Азербайджана сети, и врагом государства. Об этом он заявил в интервью "Радио "Азадлыг" (азербайджанская служба "Радио Свободы")."Анализ инцидента показывает, что Афган МУхтарлы лишь один член большой сети. Большие политические силы собрали подобных Афгану Мухтарлы людей в Грузии. Будь проблемой только Афган, конечно, не было бы необходимости его арестовывать. Политическая сеть в Грузии, частью которой является Мухтарлы, осуществляет вредительные действия в Азербайджане и, естественно, они бы оказали сопротивление его задержанию в Азербайджане и защитили бы его. С этой точки зрения, этот совместный шаг был результатом работы спецслужб Азербайджана и Грузии", - отмечает депутат.











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