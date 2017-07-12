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Армения примет участие в военных учениях НАТО в Грузии
12.07.2017 23:01
Армения примет участие в многонациональных военных учениях Грузия-НАТО Agile Spirit 2017, которые пройдут в Грузии с 31 августа по 12 сентября.
В учениях также будут задействованы военнослужащие из Грузии, США, Украины, Болгарии и Румынии, сообщается на сайте министерства обороны Грузии.
Учения, цель которых улучшение кооперации военных из США и стран-членов и партнеров НАТО, проходят ежегодно, начиная с 2011 года.
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