Армения примет участие в военных учениях НАТО в Грузии

12.07.2017 23:01 Армения примет участие в многонациональных военных учениях Грузия-НАТО Agile Spirit 2017, которые пройдут в Грузии с 31 августа по 12 сентября.



В учениях также будут задействованы военнослужащие из Грузии, США, Украины, Болгарии и Румынии, сообщается на сайте министерства обороны Грузии.



Учения, цель которых улучшение кооперации военных из США и стран-членов и партнеров НАТО, проходят ежегодно, начиная с 2011 года.















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