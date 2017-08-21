МВД Грузии: Сотрудники ведомства за один день ликвидировали четыре крупных пожара

21.08.2017 10:53 Пожарные-спасатели министерства внутренних дел Грузии за минувшие сутки ликвидировали четыре сильных пожара, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Днем 20 августа пожарные боролись с огнем в Тбилиси, а также в регионах Шида Картли, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети и в Самцхе-Джавахети.



На территории, прилегающей к озеру Лиси, пожар начался примерно в три часа дня. Огонь распространился на траву и кустарники. Порядка 25-и спасателей-пожарных МВД оперативно отреагировали на инцидент и ликвидировали пожар на территории площадью более 1 гектара. В результате пожара никто не пострадал.



Пожар случился и в поселке Сурами. Огонь быстро распространился по сухой траве, охватив территорию площадью около 3 гектаров. Пожарные бригады своевременно смогли ликвидировать огонь, отмечают в МВД..



Еще один пожар возник у села Чорджо Амбролаурского района. Сгорело 1,5 гектара лесного массива, трава и кустарники. На месте работали две пожарно-спасательные группы, которые, несмотря на сложный рельеф, смогли быстро ликвидировать огонь.



Один гектар земли сгорел в селе Квабисхеви в Боржомском районе. В результате оперативного реагирования пожарных, огонь не распространился на близлежащий лесной массив.



Порядка ста пожарных до сих пор, остаются у села Даба в Боржоми-Харагаульском лесном массиве. Пожар, начавшийся накануне, локализовать до сих пор не удалось. Огонь охватил до пяти гектаров территории.



Из-за сложного рельефа пожарной технике не удавалось добраться до очагов возгорания. На тушении были задействованы вертолеты пограничной полиции. В МВД поясняют, что специалисты рекомендовали временно прекратить тушение с воздуха из-за сильного ветра и дыма.



«Как только поступят соответствующие рекомендации со стороны специалистов вертолеты пограничной полиции вновь будут подключены к тушению пожара», — заявили в МВД, подчеркнув, что, исходя из мер безопасности, использовать вертолеты для тушения пожара не рекомендовано и в ночные часы.



В этом году синоптики фиксируют в Грузии новые температурные рекорды. В условиях сильной жары, в столице, а также восточной части страны произошло уже несколько серьезных пожаров.















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