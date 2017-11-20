Для членства Грузии нужно согласие всех стран альянса - Столтенберг

20.11.2017 13:20 Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Общественного вещателя Грузии заявил, что страна может стать членом альянса, когда все 29 стран-членов выразят согласие с этим. По его словам, НАТО поддерживает курс реформ в Грузии.



«НАТО помогает Грузии и Украине утверждать реформы. В итоге же решение о их приглашении в альянс должны принять 29 союзников. В это решение и процесс никто не может вмешаться. Определение будущего является суверенным правом государства», - отметил Столтенберг.



Однако он подчеркнул, что для вступления в альянс странам нужно удовлетворить ряд стандартов, таких как укрепление оборонных институтов, усиление демократии и борьба с коррупцией, передает «Вестник Кавказа».



Ранее МИД России заявил, что сближение Грузии с НАТО негативно отразится на отношениях Москвы и Тбилиси.















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