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Для членства Грузии нужно согласие всех стран альянса - Столтенберг


20.11.2017   13:20
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Общественного вещателя Грузии заявил, что страна может стать членом альянса, когда все 29 стран-членов выразят согласие с этим. По его словам, НАТО поддерживает курс реформ в Грузии.

«НАТО помогает Грузии и Украине утверждать реформы. В итоге же решение о их приглашении в альянс должны принять 29 союзников. В это решение и процесс никто не может вмешаться. Определение будущего является суверенным правом государства», - отметил Столтенберг.

Однако он подчеркнул, что для вступления в альянс странам нужно удовлетворить ряд стандартов, таких как укрепление оборонных институтов, усиление демократии и борьба с коррупцией, передает «Вестник Кавказа».

Ранее МИД России заявил, что сближение Грузии с НАТО негативно отразится на отношениях Москвы и Тбилиси.






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