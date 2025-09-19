|
Джо Уилсон внес поправку в акт «о непризнании грузинского кошмара»
19.09.2025 10:59
Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон внес предложение о внесении поправки в акт авторизации Госдепартамента «о непризнании грузинского кошмара».
«Я очень благодарен, что моя поправка «О непризнании грузинского кошмара» была принята для включения в акт об авторизации Госдепартамента», - написал Уилсон в Х.
«Оскорбление Америки параллельно с принятием коммунистического Китая, Ирана и России это билет в один конец к изоляции», - пишет Уилсон.
В тексте поправки говорится, что ни одно должностное лицо США не должно предпринимать какие-либо действия, направленные на признание правительства «Грузинской мечты».
«Ни одно федеральное должностное лицо или сотрудник не может предпринимать какие-либо действия или ни одни федеральные средства не могут быть выделены с целью признания или иным путем подразумевать признание Соединенными Штатами Америки правительства Грузии, действующего под руководством «Грузинской мечты», - говорится в поправке.
Американский конгрессмен Джо Уилсон является автором законопроекта «акт MEGOBARI» в отношении Грузии, который предусматривает «введение санкций против лиц, замеченных в подрывной деятельности против грузинской демократии».
Вместе с тем, как заявил 11 сентября на слушаниях в Хельсинкской комиссии демократ-конгрессмен Стив Коэн: «Жаль, что Сенат не принял и не примет акт MEGOBARI. Возникли определённые проблемы, и, возможно, это связано с одним конкретным крупным бизнесом, который имеет отношение к порту. Заблокировать акт MEGOBARI смог один человек».
