Агентство по конкуренции: Мониторинг рынка медицинских услуг был начат по нескольким причинам

20.09.2025 18:32





«Мониторинг рынка медицинских услуг был начат по нескольким причинам, одной из которых стала динамика цен. Цены выросли примерно на 26%, это касается как консультаций, так и различных медицинских услуг», — заявил председатель Агентства по конкуренции и защите прав потребителей Ираклий Леквинадзе.



По его словам, цель Агентства — выяснить, с чем связан рост цен.



«Например, консультация врача в последние годы стала довольно дорогой. Наша цель — выяснить, с чем связано повышение цен, является ли это попыткой генерировать эти доходы там, где у ряда клиник ещё есть ресурсы для этого, поскольку пациенты, в том числе в результате внедрения DRG или других важных реформ, получили значительную экономию», — заявил Ираклий Леквинадзе.



«В рамках мониторинга фармацевтического рынка мы выдали 13 рекомендаций, некоторые из которых были реализованы правительством Грузии и министерством здравоохранения. Наиболее эффективными среди них стали референтные цены, которые значительно снизили стоимость лекарств, а также генерические электронные рецепты и т.д., что дало потребителям возможность существенно сэкономить на лекарствах», — заявил председатель Агентства по защите конкуренции и прав потребителей Ираклий Леквинадзе.



По его словам, четыре компании были оштрафованы за согласованные действия в отношении онкологических препаратов.



«Мы оштрафовали четыре компании на довольно крупные суммы за согласованные действия, это касалось онкологических препаратов. Кроме того, были случаи, когда импортные лекарства стоимостью 1 лари продавались по 30 лари. Сегодня мы добились значительного прогресса в этом направлении на рынке. Наценки на лекарства составляли 180-200% и включали такие расходы, как организация конференций, проживание в дорогих отелях, ювелирные изделия, пластические операции и т. д. От нас требовали, чтобы мы всё это считали расходами. Речь идёт о лекарствах, которые всем известны, это происходило до установления референтных цен, такая практика имела место», — заявил Ираклий Леквинадзе.







