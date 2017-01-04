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С 1 января заработала электронная система отчетности вредных выбросов в атмосферу


04.01.2017   18:05
С 1 января 2017 года Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов в электронной форме будут представлены формы государственного учета отчетности о выбросах вредных веществ в атмосферу.

Новый функционал электронной системы управления природоохранительной информации (http://emoe.gov.ge/) "Отчетность выбросов вредных веществ в атмосферу с использованием электронной системы" разработала Финансово-аналитическая служба Министерства финансов вместе с Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов.

В соответствующих ведомствах уже провели презентацию/обучение новому функционалу.

С помощью системы организации, которые заполняли формы государственного учета отчетности о выбросах вредных веществ, и ежегодно представляли в материальном виде Министерству охраны окружающей среды и природных ресурсов для согласования, с 1 января текущего года будут осуществлять отчет в электронном виде.

Данная система упростит предпринимателям процесс представления отчета, сэкономит время и сократит им расходы. Система дает возможность поставлять предпринимательскому субъекту информацию о положении отчетности посредством SMS сервиса. А также система обеспечивает оперативное получение высоконадежной информации о выбросах, качественный государственный учет, и обеспечение соответствующими отчетами по годам.







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