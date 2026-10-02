НПО требуют от властей незамедлительного и эффективного реагирования на заявления заключенного Давитадзе

02.10.2026 22:23





Неправительственные организации требуют от властей незамедлительного и эффективного реагирования на заявления осужденного Георгия Давитадзе



Правозащитные и гражданские организации выступают с требованием провести расследование в связи с заявлениями осужденного Руставского пенитенциарного учреждения №6 Георгия Давитадзе и его семьи. Согласно их данным, 21 декабря 2025 года Давитадзе подвергся сексуальному насилию и изнасилованию со стороны сотрудников учреждения.



В совместном заявлении НПО отмечается, что обнародованные Специальной пенитенциарной службой видеокадры и разъяснения о проведении досмотра при переводе заключенного в деэскалационную камеру не могут служить полноценным ответом и заменить независимое расследование. По оценке правозащитников, опубликованный материал лишь усиливает вопросы о том, что именно произошло в камере и какие действия предпринимали находившиеся там сотрудники.



Основные требования и вопросы правозащитников:



• Детали инцидента: Установить конкретные основания и правомерность перевода Давитадзе в деэскалационную камеру, а также причины, по которым в нее вошли около десяти сотрудников.

• Идентификация и допрос: Установить личности всех сотрудников, находившихся в камере, и допросить их независимо друг от друга.

• Сохранность и проверка видеозаписей: Обеспечить доступ защитников и следствия ко всем оригинальным и непрерывным видеозаписям от 21 декабря 2025 года для проверки их подлинности.

• Медицинская экспертиза: Провести полное судебно-медицинское освидетельствование Давитадзе с привлечением независимых экспертов.

• Защита участников: Обеспечить безопасность самого заключенного, членов его семьи и возможных свидетелей от любого давления или запугивания.

• Ответственность: В случае подтверждения фактов привлечь к правовой и политической ответственности не только исполнителей, но и должностных лиц, включая руководство пенитенциарной системы и министра юстиции.



Правозащитники подчеркивают, что согласно практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), государство обязано оперативно расследовать любые заявления о пытках и жестоком обращении. В случае подтверждения описанных действий произошедшее должно квалифицироваться не только как тяжкое сексуальное преступление, но и как пытка лица, находящегося под эффективным контролем государства.



Заявление подписали: «Международная прозрачность — Грузия» (Transparency International Georgia), Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA), «Защитники демократии», Академия будущего Грузии, «Превенция для прогресса», Европейско-грузинский институт (EGI), «Европейская орбита Грузии», Институт исследований демократии (DRI), «Сапари», Фонд гражданского общества, Центр социальной справедливости, ISFED, IDFI, Центр исследований экономической политики (EPRC).





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