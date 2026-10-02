Призивы законодательного регулирования поездок на самокатах звучат в соцсетях

02.10.2026 20:27





В фейсбук-группе «Проблемы города» всё чаще призывают заняться регулированием самокатов. Чаще всего жалуются на несовершеннолетних нарушителей ПДД.



Цитата. «Когда-нибудь придет конец этому хаотичному движению электросамокатов и мини-скутеров? Ездят в основном несовершеннолетние! Никаких знаний, никакого опыта правил дорожного движения! Ездят где угодно — по встречке, не по той полосе, посреди дороги и еще Бог знает где, на что фантазии хватит. Чувство страха — на нуле, невоспитанные сопляки! Плюс их хаотичная парковка. Пока кто-нибудь не погибнет и жизнь кому-то не сломает, никто реагировать не будет», — пишет автор одного из постов.



Контекст. В начале сентября в МВД заявили, что представят законопроект о запрете или ограничении поездок несовершеннолетних на самокатах. К этому моменту закон так и не был представлен.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





