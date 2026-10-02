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Сегодня национальная валюта Грузии лари отмечает 31 год
02.10.2026 20:29
2 октября 1995 года национальная валюта Грузии — лари — была объявлена единственным законным платёжным средством на всей территории страны.
«Манети» (მანეთი), «Картули манети» (ქართული მანეთი), «Марчили» (მარჩილი), «Карти» (ქართი), «Рвали» (რვალი) и наконец «Лари» (ლარი) — это список названий, которые рассматривались в качестве названия грузинской валюты.
В итоге выбор пал на слово «Лари», которое в переводе означает сокровище или имущество.
Сейчас в обращении есть 6 вариантов банкнот (5, 10, 20, 50, 100 и 200 лари) и ещё 6 вариантов монет (1 и 2 лари, 5, 10, 20, 50 тетри).
У лари есть свой символ, который Совет Национального банка Грузии утвердил 7 июля 2014 года. Он основан на грузинском алфавите и представляет собой фрагмент грузинской буквы «ლ (ласи)», перечёркнутый двумя параллельными линиями.
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